Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси

Александр Лукашенко побеждает на выборах президента Беларуси. С переизбранием своего коллегу поздравил Владимир Путин.

По словам российского лидера, результат Лукашенко на выборах — это убедительная победа. За последнее время Москве и Минску удалось многое сделать для упрочения дружественных связей, отметил Путин.

"И, конечно, мы продолжим тесную совместную работу по дальнейшему развитию многопланового российско-белорусского сотрудничества, повышению эффективности институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", - говорится в поздравлении Путина.

Ранее ЦИК Беларуси объявил о победе Александра Лукашенко на выборах президента. По предварительным данным, он набрал почти 87% голосов. Лукашенко стал президентом Беларуси в седьмой раз, страной он руководит с 1994 года.