В зоне СВО самое активное наступление российские войска развивают в Часов Яре и Дзержинске. Оборона ВСУ в этих крупных укрепрайонах практически сломлена.

Российские десантники уничтожают опорные пункты врага на юго-западных окраинах Часов Яра. Корректировку огня ведут в режиме реального времени с помощью беспилотников.

В Донецкой республике полностью освобожден населенный пункт Зеленое. В ходе штурма уничтожены огневые точки, наблюдательные и командные пункты врага. Националистам предлагали сдаться. Тех, кто отказался, ликвидировали в стрелковом бою.

На южнодонецком направлении наши морские пехотинцы сорвали ротацию боевиков. Перемещение колонн заметили разведчики и навели на цели реактивные установки.

В курском приграничье российские подразделения при поддержке авиации и минометных расчетов сорвали попытки ВСУ прорваться к поселкам Теткино и Николаево-Дарьино. Уничтожены как минимум три группы боевиков и поддерживающая их бронетехника.