Винер сообщила о фатальной операции гимнастки Крамаренко

Ирина Винер дала откровенное интервью Надежде Стрелец. Среди многих поднятых тем больше всего собеседники поговорили о художественной гимнастике. В частности, зашла речь о Лале Крамаренко. Девушка известна не только своими виртуозными, эффектными пируэтами, но и весьма аппетитными формами, что также выгодно выделяет ее среди прочих худеньких спортсменок. Винер дала понять, что даже ей с ее железными требованиями не удалось так повлиять на Крамаренко, чтобы она сбросила вес.

Впрочем, гимнастке ее формы не мешали побеждать. Однако пока спортивная карьера Лалы стоит на паузе. Это вынужденно. Дело в том, что недавно гимнастка перенесла хирургическое вмешательство. Дело в том, что у нее проблемы с мениском. Однако медики по ошибке вместо "плохого" удалили Крамаренко здоровый мениск.

"Я бы таких врачей лишала диплома, врач удалил ей здоровый мениск вместо поврежденного. Жалею бедную мою, она это знает и старается, старается, чтобы все-таки как-то вернуться", - рассказала жуткую историю Ирина Винер.