Найдено подтверждение смерти блогера Лены Миро

Еще весной прошлого года появилась информация о смерти блогера Лены Миро (настоящее имя Елена Мироненко). Вначале тревогу забили ее знакомые. По их словам, блогерша вдруг пропала со всех радаров. Но вскоре выяснилось, что Лена умерла. Было несколько версий, но основной являлась, что Миро разбилась в результате автомобильной аварии. Якобы она впала в кому, а потом умерла. Примечательно, что нашлись люди, не поверившие в весть о смерти блогерши. По их мнению, Лена могла инсценировать свою смерть.

Однако сейчас стало известно, что 24 января в России ликвидировали ИП Елены Мироненко. Причина - "индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи со смертью", передает Baza.

Напомним, что Лена Миро прославилась в ЖЖ (Живой журнал). Блогер писала тексты, посвященные мировым и отечественным знаменитостям, причем в основном они носили весьма едкий, а подчас и откровенно провокационный характер.