Мишустин подписал постановление об индексации пенсий и пособий

В России с 1 февраля, как ранее поручал Владимир Путин, увеличат социальные выплаты. Размер индексации составит 9,5%. Соответствующее постановление сегодня подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Всего будут проиндексированы свыше 40 различных социальных выплат и пособий, в том числе пенсии и материнский капитал.

Владимир Путин 22 января получил проиндексировать социальные и военные пенсии по фактической, а не прогнозной инфляции. Повышенную выплату пенсионеры получат уже в феврале с учетом индексации за январь.