Беременная Мария Берсенева поправилась на 22 кг

У популярной актрисы, звезды сериала "Маргоша" Марии Берсеневой двое детей: сын Никита и дочь Маруся. Новость о второй беременности артистки стала сенсацией. Мария до последнего не сообщала, о том, что ждет ребенка. Во время беременности она снималась, поэтому буквально на глазах всей группы менялась ее фигура.

"Съемки начались в декабре, а закончились в августе, когда я была уже на шестом месяце. На старте съемочного процесса я была худенькой, и когда начал расти живот, не заметить этого было невозможно. Однажды увидела себя на мониторах у режиссера и чуть в обморок не упала. Было ощущение, что шкаф в моем кабинете просто встал и пошел. Иногда приходилось отбегать на "паузу токсикоза". В общем, "это увлекательный был аттракцион", - рассказала Берсенева.

Актриса сообщила, что за время беременности набрала 22 килограмма. Однако она совершенно не переживала из-за веса, ела все и с удовольствием, ни в чем себе не отказывая. В форму Берсенева вернулась небыстро, но и не ставила себе цели в кратчайшие сроки скинуть лишние кило. В результате Мария скинула 28 килограммов - стала весить меньше, чем до родов.

Мария рассказала, что вторая беременность прошла легче первой. Да и вообще с рождением дочки Маруси жизнь актрисы круто изменилась. Однако она этого ждала и была готова.

"Во-первых, как только я узнала, что в положении, сразу отказалась от всех спектаклей и до сих пор не брала гастроли. Возможно, скоро буду рассматривать выездные спектакли на небольшие расстояния. Во-вторых, теперь все графики, проекты и прочие дела подстраиваются под Марусеньку, поскольку мы обходимся без няни и пока не водим дочь в детский сад. Сменился режим, быт, образ жизни… И это здорово!" - заключила актриса.

Сын Никита, которому 22 года, учится в Иваново, подрабатывает, но в свободное время старается увидеться с матерью и младшей сестренкой, которой в конце года исполнится три года. Берсенева подчеркнула, что с дочкой сидит сама или родственники, помогают друзья, услугами няни она не пользуется, передает aif.ru.