Зурабишвили донимает Трампа просьбами защитить Грузию от России

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила президента США Дональда Трампа защитить ее страну от России. По задумке политика, Вашингтон должен оказать давление на Москву, пишет The Hill.

По данным американского издания, Зурабишвили использует личные связи, чтобы получить доступ к новому президенту США. Она даже просила президента Франции Эммануэля Макрона организовать ей встречу с Дональдом Трампом во время церемонии открытия отреставрированного Нотр-Дама.

Ранее экс-президент Грузии не могла свободно общаться с Джо Байденом, поскольку Белый дом "жестко придерживался протокола" и блокировал доступ к нему.

"Я не могла даже позвонить вице-президенту, когда она была избрана", — пожаловалась Зурабишвили.

Она хочет объяснить Трампу, что Россия якобы использует Грузию "как игровую площадку", а Вашингтон не должен забывать, что ее страна является стратегически важным регионом. В противном случае Грузия перейдет под влияние Москвы и Пекина.

Зурабишвили рассказала, что присутствовала на инаугурации Дональда Трампа и успела пообщаться с представителями администрации Трампа, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом. Теперь она надеется, что вопрос отношений Вашингтона и Тбилиси будет затронут на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале.