Собянин: В этом году капитальный ремонт проведут в 2428 жилых домах

В Москве в этом году капитально отремонтируют почти 2,5 тысячи жилых домов. Кроме того, будут заменены 4265 лифтов. Планы благоустройства утвердил Сергей Собянин.

Также в 2025 году в Москве установят еще 32 тысячи приборов наружного освещения во дворах, на детских и спортивных площадках. На 117 объектах смонтируют архитектурно-художественную подсветку. Кроме того, на улицах появится 1,1 тыс. городских и 3,7 тыс. домовых указателей.

Продолжится и ремонт автомобильных дорог. В столице обновят больше 26 миллионов квадратных километров дорог.