"Было уже поздно": Расторгуев прокомментировал важную новость о Матвиенко

Продюсер Игорь Матвиенко и его друг, солист группы "Любэ" Николай Расторгуев стали новыми гостями развлекательного шоу Павла Воли. Было затронуто много тем, в том числе и рекордно короткий брак Матвиенко в 1986 году, который продлился 24 часа. Тогда Игорь сочетался браком с экстрасенсом Джуной Давиташвили.

"Да, была такая история..." - уклончиво подтвердил прославленный продюсер, однако о деталях этого весьма странного союза предпочел не распространяться. Но тут неожиданно беседу поддержал Николай Расторгуев. Он признался:

"Хотел поздравить со свадьбой, но было уже поздно".

Игорь Матвиенко не скрывает, что был женат более трех раз. О браке с Джуной он не любит говорить, но и не скрывает, что подходил к этому союзу с расчетом. Он вспомнил, что у Джуны был своеобразный клуб, который посещали самые разные люди. Однажды она отвела Матвиенко в сторонку и сообщила, что якобы Игорь Николаев сделал ей предложение, но Джуна дала понять, что куда больше ей нравится именно Игорь. Вот, что продюсер рассказывал несколько лет назад в программе "Сегодня вечером":

"Я быстро прокрутил в голове: ага, Николаев написал "Айсберг" и уже звезда, и, подумав, сказал: я согласен! Это было, конечно, ужасно прагматично с моей стороны… Я был совершенно балбес и ничего не соображал", - признал Матвиенко.