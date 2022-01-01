Собянин: Новый культурно-досуговый центр открылся в Северном Бутове

Запоминать первые хореографические связки непросто. В этом классе учатся совсем юные танцовщицы. Но каждая из них очень ждала открытия новой студии. Она рядом с домом. И так оборудована, что на занятия хочется бежать.

"В зале учтено абсолютно все до мельчайших подробностей. Здесь прекрасное нескользящее напольное покрытие, прекрасная акустика, есть микшерный пульт. Есть ноутбук", - отметила Виктория Рудакова, руководитель танцевальной студии "Калинка".

Лаконичные цвета и строгие формы. Современный дизайн. О том, что в новом здании на улице Грина скоро наконец откроется культурный центр, местные жители знали. Но то, что это образовательное пространство рассчитано на всех, для многих жителей Северного Бутова стало сюрпризом.

Центр разделен на три пространства. Зрелищная зона - это актовый зал на 300 зрителей. Чтобы можно было воплотить любую идею в жизнь, концертное помещение оснастили профессиональным оборудованием. Для артистов предусмотрены гримерные. С улицы в эту зону есть отдельный вход.

В Северном Бутове много семей с маленькими детьми - там нет промпредприятий, а значит, хорошая экология, много парков и скверов, отлично развит общественный транспорт. Но там живет и немало представителей "серебряного возраста". Клубная зона, то есть пространство, где дети и взрослые учатся танцевать, играть на музыкальных инструментах, рисовать, занимает большую часть здания. Там же построили костюмерную. А еще - душевые и раздевалки: после занятий спортом можно привести себя в порядок.

"Здание на улице Грина начали строить в декабре 2022 года по просьбе жителей. Это первое в районе многофункциональное учреждение в сфере культуры. (...) Уверен, новый досуговый центр станет популярным местом отдыха для жителей района. В этом году на его базе организуют 36 секций и кружков по различным направлениям. Также здесь будут проходить спектакли и концерты", - сообщил в посте в соцсети мэр столицы Сергей Собянин.

Вокруг здания оборудовано общественное пространство - детская площадка, сквер и парковка.