Как избежать проблем при перепланировке квартиры

В своей новой, просторной квартире Юрий нашел наконец место для воплощения своих самых смелых фантазий. При помощи ремонта. Вот только соседи энтузиазма владельца не оценили и вызвали проверку.

"Кто то из соседей выдвинул версию, что здесь будет пекарня, потом цех деревообработки, потом это превратилось в нарколабораторию. Сегодня позиция соседей - майнинговая ферма", - рассказывает Юрий.

Но ничего вышеперечисленного в ходе проверки мосжилинспекция не нашла, выявила лишь пару незначительных нарушений.

"Убран подоконный блок - это часть несущей конструкции и сделан проём под остекление в пол. Это допустимо, но требует разработки проекта. Собственнику рекомендовано обратиться к автору проекта дома или в ГБУ "Экспертный центр" за разработкой проекта по перепланировке", - заявили в ведомстве.

Обычно подобные заявления рассматривают в течение 30 рабочих дней, после чего принимают решение. А вот если собственник квартиры будет препятствовать законной деятельности сотрудников Мосжилинспекции или не станет выполнять ее предписания, то его может ждать даже повестка в суд.

Так что прежде чем начать перепланировку, лучше согласовать все свои действия с надзорными органами. Наталью перед заселением в новую квартиру не устраивала маленькая кухня. Поскольку дом газифицированный, расширить ее за счет площади жилой комнаты было нельзя, но решение нашлось, когда собственница утверждала проект в Мосжилинспекции.

"Можно обратится в Мосгаз, ребята отрежут квартиру от газификации, а мы можем перейти на электроплиту", - объясняет Наталья.

На этом идеи хозяйки по переустройству жилища не закончились: "Мы расширили площадь санузла за счет площади коридора. Это был единственный допустимый вариант, чтобы не нарушать никакие нормы, правила. Плюс - санузел был раздельный. То есть туалет был отдельно от ванной, мы убирали стену, убирали часть трубы, которая мешала нам красиво это все объединить".

В любом случае после официального утверждения проекта перепланировки специалисты должны приехать на место повторно, чтобы убедиться в том, что все сделано правильно. А вот если недобросовестный собственник продаст квартиру с нарушениями, то все проблемы лягут уже на нового владельца.