В Москве открылись выставки о роли казачества в ВОВ и истории МАХУ

В Москве открылась выставка, которая рассказывает о роли казачества в Великой Отечественной войне.

Редкие документы и фотографии представлены в рамках экспозиции "Казачество и церковь" в здании Российского государственного архива социально-политической истории. Следуя от одного стенда к другому, можно узнать о подвигах, которые совершили кавалерийские дивизии и корпуса, начиная с самых первых дней войны. Свой взгляд на события более чем полувековой давности представят исследователи истории казачества.

А в галерее "Тушино" в рамках экспозиции "В центре столетия" представлены работы, посвященные вековому юбилею МАХУ - одного из ведущих художественных училищ страны. Живопись, графика, гравюры, эскизы, а еще множество иллюстраций к любимым с детства книгам - все это создавалось мастерами, которые вышли из стен этого учебного заведения.