Жители Красногорска требуют привлечь к уголовной ответственности местного ветеринара

27-й этаж жилого дома. В апартаментах – частная ветеринарная клиника, в которую пытаются прорваться волонтеры.

Мария подобрала кошку с котятами в начале ноября. После обследований выяснилось, что животное страдает диабетом. Сюда Мария отдала питомицу на передержку с медицинским уходом.

"В целом - от нее ничего не требовалось, только кормить кошку дважды в день и колоть 1-2 раза в день инсулин. 19-го числа я повезла кошку на УЗИ и сделала полный чек-ап. Подтвердили, что у кошки все хорошо, в идеальном состоянии анализы", - рассказывает Мария.

После этого владелица клиники Ксения Прохорова, у которой кошка была на передержке, сообщила, что хочет оставить ее у себя. А через день – что пушистой Миле вдруг стало плохо. И что Мила с самого начала была серьезно больна.

"Я ее свозила на рентген, где обнаружилось, что у нее много жидкости в брюшной полости. Она была очень вялая, у нее глаза закатывались. Как владелец животного и как ветеринарный врач я приняла решение о гуманной эвтаназии", - говорит Ксения.

Волонтеры обратились в полицию. Там деятельность клиники признали законной. Однако юристы зоозащитников настаивают на возбуждении уголовного дела по статье "Жестокое обращение с животными".

На вернем этаже жилого дома в помещении без отдельного входа Ксения принимает тяжелобольных животных и здесь же оперирует их. Собаке Юлии Радченко здесь во время стерилизации удалили еще и селезенку. Как и еще почти двум десяткам кошек и собак. А кот Екатерины Трегубко погиб после стандартной процедуры – кастрации.

Волонтеры утверждают, что Ксения вообще не имеет права оперировать, так как у нее нет образования ветеринара. Она, в свою очередь, показывает ксерокопии диплома о профессиональной переподготовке – оригинал, по ее словам, погрызла собака. Есть и опыт работы в ветклиниках. При этом случаи гибели животных не отрицает. А еще Ксения регулярно сотрудничает с волонтерами и берет животных на передержку и лечение.

Сейчас ветклинику проверяет полиция.