Новоегоровка - полностью под контролем ВС России. Этот стратегически важный поселок в Луганской республике еще и полностью зачищен. Российские бойцы вышли на границу Харьковской области. Последнюю огневую точку ВСУ, которая мешала продвижению, артиллеристы снесли накануне. Вместе с расчетом и броневиком. Причем одним точным выстрелом.

В Донецкой республике после освобождения Великой Новоселки российские войска продвинулись дальше на запад еще как минимум на два километра. Сейчас идет ликвидация националистов, которые успели окопаться в лесополосах.

На юге ДНР группировки "Центр" и "Восток", по сути, объединились в один мощный ударный кулак. В Киеве с ужасом гадают, куда дальше двинутся русские.

В промзоне Часов Яра, где еще вчера находились бандеровцы, сегодня заняли позиции российские танкисты. В ангарах технику готовят к боевым операциям. Собственно, противник поблизости, буквально через квартал. Но вот удержать эти развалины националисты уже не могут. Если бронетехника без опаски выходит на прямую наводку, значит, в зоне поражения остались только пулеметчики и пехота.

Десантники пробивают дорогу к западным районам Часов Яра сразу с двух направлений. Одну группу националистов ликвидируют в "промке". Вторую в микрорайоне Шевченко. То, что оборона ВСУ в городе практически выдохлась, уже очевидный факт.

В курском приграничье группировка "Север" освободила поселок Николаево - Дарьино. И сейчас ВСУ пытаются удержать хотя бы Суджу и перебросить туда резервы. В том числе наемников. Но каждый раз колонны с подкреплением и боеприпасами нарываются на мощный заградительный огонь и с потерями вынужденно откатываются. За сутки противник как минимум трижды бросался в контратаки. Но все они отбиты.