Российско-индийская конференция проходит в Москве. Она организована Международным дискуссионным клубом "Валдай" совместно с иностранными коллегами.

Основной акцент - на теме безопасности в современном мире. Вопрос касается не только военно-политической сферы, но также энергетической и продовольственной отраслей. Спикеры выразили надежду, что конференция внесет вклад в понимание того, что происходит в современном пространстве.

"Один из больших вызовов сейчас, который касается всех стран, и России, и Индии, состоит в том, как построить контуры своей валентности в этом мире, своей системы связи. Тех систем связи, которые бы обеспечивали прочную возможность договариваться и оперировать. Действовать в этом мире прогнозируемо, предполагать результаты. И добиваться того, чтобы эти результаты были теми, в которых нуждаются наши страны, наши народы, наши граждане". - отметил Андрей Быстрицкий, председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай".