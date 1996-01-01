СМИ: умер актер Игорь Янковский

В Сети распространилась информация о смерти актера, рекламщика Игоря Янковского. По некоторым данным, он умер в результате продолжительной болезни - у него была онкология. Несколько дней назад он был госпитализирован в одну из больниц в тяжелом состоянии, передает SHOT.

Коллеги из Mash, впрочем, передают, что предварительной причиной смерти стал цирроз печени. Якобы медики пытались откачать его в течение получаса, но безуспешно. Он умер в реанимации вчера, 26 января, в 22:00.

Напомним, что Игорь Янковский является сыном Ростислава Янковского, родного брата актера Олега Янковского. Игорь тоже стал актером. В кино Янковский дебютировал в 1973 году в фильме "Это сильнее меня", а широкую известность и популярность получил после того, как сыграл Джеральдина-младшего в телесериале о приключениях принца Флоризеля по мотивам повестей Стивенсона.

Однако в начале 90-х Игорь Янковский ушел в рекламный бизнес и стал соучредителем и руководителем коммуникационной группы "Максима". В 1996 году он возглавил Московский международный фестиваль рекламы, а в начале 2000-х стал соучредителем и руководителем агентства "Рекламный картель". В 2004 году стал президентом Российской ассоциации рекламных агентств (АКАР).

Впрочем, сниматься совсем он не перестал, периодически появляясь на экранах в различных фильмах.