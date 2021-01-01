Максим Дунаевский: "Брак с Аллой — последний в моей жизни"

Максим Дунаевский, которому в середине января исполнилось 80 лет, не скрывает, что у него весьма бурная личная жизнь. Только официально он был женат восемь раз. Так, в 2021 году композитор женился на музыковеде Алле Новоселовой. В новом интервью маэстро признался, что совершенно счастлив.

"Алла не такая уж и молодая, как об этом пишут в газетах. Она - не девочка, а опытная женщина, у которой есть прошлое... Да, я счастлив с Аллой. Очень. На 99 процентов уверен, что брак с Аллой - последний брак в моей жизни. Она именно та женщина, которую я искал", - заявил Дунаевский.

Отметим, что четвертой супругой композитора была актриса Наталья Андрейченко. Она родила от него сына Дмитрия. После развода бывшие супруги сумели сохранить человеческие отношения. Об экс-избраннице Дунаевский отзывается только положительно. Кстати, после развода с композитором актриса сочеталась браком с актером, продюсером Максимилианом Шеллом.

"Наташа встретила очень хорошего, очень талантливого и очень мощного человека - Максимилиана Шелла, который был и моим другом. Между ними возникла любовь. Не сразу, но возникла. И я ее отпустил... Мы сидели в обнимку с Наташей, плакали, и я ей сказал: "Наташа, Макс - достойный человек, и он даст тебе то, что я не смогу дать", - вспомнил композитор.

Однако он считает, что Андрейченко совершила большую ошибку, когда приняла решение оставить карьеру в России и перебраться в Америку, передает "Мир новостей".

"Думала, что в Америке будет востребована. Увы! Да и странно было думать об этом", - констатировал Дунаевский.