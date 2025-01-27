Следствие обнародовало результат проверки смерти Яниса Тиммы

Следственная проверка установила, что бывший супруг певицы Анны Седоковой латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой, иные версии не подтвердились, передает РИА Новости.

Напомним, что в начале декабря 2024 года Янис Тимма и Анна Седокова оформили развод. 16 декабря певица справила день рождения в узком кругу (куда, впрочем, не пригласила бывшего мужа, хотя они и остались в хороших отношениях). А в ночь на 17 декабря баскетболист покончил с собой в одном из хостелов столицы.

По слухам, Янис не смог смириться с разводом с Анной. Узнавшая о трагедии певица записала видеообращение, в котором заикаясь попросила не муссировать и не распространять информацию во избежание того, что данные дойдут до ее сына Гектора, которого Янис воспитывал как родного, и тот его очень любил. Затем стало известно, что певицу с нервным срывом увезли в больницу.

С тех пор Анна Седокова не давала ни единого комментария относительно самой разной информации, которая муссировалась вокруг Яниса Тиммы и его смерти. Отметим, что сейчас тело баскетболиста находится на его родине - в Латвии.