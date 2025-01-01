27 января 1945 года Красная армия освободила лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим), где на тот момент оставались более семи тысяч заключенных, из которых несколько сотен - дети. По данным мемориального комплекса, в лагере погибли от 1,1 до 1,5 миллиона человек, большинство из которых были евреи.

И вот сегодня в Польше проходят торжественные мероприятия на 80-ю годовщину освобождения Освенцима. Однако Россию на эти мероприятия не позвали. Вице-премьер Сербии Александар Вулин раскритиковал всех, кто ответствен за приглашение. Он заявил, что эта ситуация направлена на воссоздание "нового зла".

Кроме того, Вулин высказал мнение, что участие в мероприятии стран, которые в те времена были либо организаторами Холокоста, либо предоставляли охранников для лагерей, без присутствия России, которая победила Третий рейх и освободила Освенцим, является актом забвения, передает "Взгляд". В заключение сербский вице-премьер призвал ЕС обратить внимание на такую несправедливость.

Впрочем, ранее российские дипломаты решили не участвовать в памятных мероприятиях в Польше на 80-ю годовщину освобождения Освенцима, поскольку организаторы не собирались упоминать вклад СССР в это событие.

К слову, бойцы Красной армии, освобождающие Польшу , и не думали, что наткнутся на самый чудовищный "лагерь смерти", обустроенный немцами со свойственной им педантичностью. На военных картах Освенцим значился как обычный старинный городок. Лишь ворвавшись на территорию, наши солдаты поняли, куда попали.

Изначально немцы строили концлагеря для инакомыслящих и политических оппонентов. Но те очень быстро закончились, а нацисты поняли, что такие спецобъекты могут быть элементом расовой политики Германии. Сказать точно, сколько узников закончили свою жизнь в Освенциме, уже невозможно. Историки говорят, что его жертвами стали от полутора до четырех миллионов человек. Эсэсовцы с гордостью рассказывали, что были способны уничтожать в газовых камерах по пять тысяч заключенных в сутки. Их тела сжигали, пепел развеивали.