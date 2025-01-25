В Калифорнии собирают подписи под петицией о выходе из состава США

Петиция за выход Калифорнии из состава Соединенных Штатов получила официальную регистрацию. В штате идет сбор подписей под документом, его уже назвали Calexit, сообщила газета The New York Post.

Название Calexit - отсылка к голосованию по Brexit в Великобритании. Как пишет издание, в случае принятия петиции вопрос будет вынесен на голосование в 2028 году. Перед избирателями поставят вопрос: должна ли Калифорния выйти из состава Соединенных Штатов и стать свободной и независимой страной.

Чтобы инициатива была выдвинута на референдум, она должна собрать более 50% подписей от общего числа избирателей. Если большинство проголосует за выход из США, сначала будет созвана специальная комиссия, которая проанализирует последствия подобного решения и опубликует официальный отчет. Толчком к созданию петиции стал мощный пожар в престижном районе Пасифик Палисейдс, который бушует в Калифорнии с 7 января.