Путин возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" в Санкт-Петербурге

В 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады президент России Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге. По традиции российский лидер возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" на военно-историческом комплексе "Невский пятачок".

Именно в этом месте – небольшом трехкилометровом участке фронта к югу от Ленинграда – бойцы Красной армии с первых дней блокады сдерживали численно превосходящие их силы противника, не позволяя нацистам и их союзникам приблизиться к городу, напоминает в своем официальном телеграм-канале Минобороны России.

Напомним, блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Немецко-фашистские войска захватили Шлиссельбург и вместе с ним - последнюю крупную трассу, ведущую в огромный город. Все пути снабжения были отрезаны. В осаде оказались более трех миллионов человек. К началу первой блокадной зимы город остался и без электричества: единственную ГЭС на реке Волхов обесточили намеренно, чтобы ее мощностями не смог воспользоваться неприятель. Январь-февраль 1941-го выдались необычайно холодными.

Ленинград подвергался и постоянным вражеским авианалетам - самый продолжительный в истории осады длился 18 с половиной часов. Но самое мучительное - это был голод. Пока не наладили рискованное автомобильное движение по льду Ладожского озера, легендарную "Дорогу жизни", продовольствие с большой земли в город не поступало. 125 граммов - минимальная порция хлеба, которую продавали по карточкам в самые страшные дни. Чтобы выжить, люди варили кожаные ремни, разводили водой мучной столярный клей, пекли на машинном масле оладьи из картофельной муки.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня. В каждый из них сотнями и тысячами гибли люди - от голода, холода и бомбежек. Это один из самых продолжительных и жестоких актов насилия над мирным населением в истории человечества.