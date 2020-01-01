Аномально теплая погода установилась в центральной России

Лёд на озере очень гладкий и тонкий - сквозь него и дно, и рыбу видно. Что, безусловно, привлекает внимание детворы. Однако вокруг даже намёка на снег нет, поэтому выходить на замёрзшие водоёмы крайне опасно для жизни. Самарская и Саратовские области - как и вся центральная часть России - во власти антициклонов и действительно аномально тёплой погоды для января. Синоптики говорят - рекорд 2020 года побит не будет. Но тогда всего несколько дней были плюсовыми. А сейчас весь месяц такой.

"Только на 1-2 февраля ночью возможны заморозки от минус 2 до плюс 2. И небольшие осадки. Вообще конец января у нас весенний. На 9-10 градусов выше нормы. Причем, эти нормы новые уже. А если по старым нормам взять, то еще два градуса добавляйте, то есть практически на 12, на 14 градусов выше нормы", - отметил Анатолий Цыганков, начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра.

Сочи сам по себе - город южный и курортный. А в этом году действительно почти жарко. На море утихли штормы и городские власти, разровняв пляжи, начали готовить их к купальному сезону. Для некоторых он и не заканчивался.

В местном дендрарии расцвела мимоза. Обычно первые цветки появляются только к восьмому марта. А ещё не по графику зацвёл хеномелис - это японская айва.

Синоптики объясняют, что зимние циклоны зарождаются над Гренландией. Воздух греют тёплые воды Гольфстрима. И вот сейчас вихри с низким атмосферным давлением идут оттуда по северным широтам в нашу страну один за другим. Кто-то говорит - зимы не будет. Метеорологи парируют - впереди целый февраль и март. А в прошлом году снег в Москве и в мае выпадал.