Путин по телефону поздравил Лукашенко с победой на выборах

Владимир Путин тепло поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси. В Кремле сообщили о телефонном разговоре российского и белорусского лидеров.

В сообщении отмечается, что президент России назвал результат Лукашенко на выборах убедительной победой. Путин пожелал вновь избранному белорусскому президенту успешной работы на высшем государственном посту. Российский лидер отметил, что за последнее время Москве и Минску удалось многое сделать для упрочения дружественных связей.

Лукашенко стал президентом Беларуси в седьмой раз, страной он руководит с 1994 года. О победе Александра Лукашенко на выборах президента объявил ЦИК, по предварительным данным которого белорусский лидер набрал почти 87% голосов.