МИД России заявил протест Молдавии за публикацию конфиденциальной ноты

Протест послу Молдавии Лилиану Дарию заявили в МИД России. Поводом стала публикация молдавской стороной конфиденциальной ноты посольства России в Кишиневе.

В российском внешнеполитическом ведомстве послу выразили решительный протест в связи с заявлением одной из молдавских политических партий, которое содержало безосновательные обвинения в адрес посла России в Кишиневе. В Кишиневе призывали выслать посла и ограничить деятельность российского посольства.

Протест также касался факта публикации молдавской стороной конфиденциальной ноты посольства России в Кишиневе. Документ был ответом на ноту МИД Молдавии по вопросам поставок газа. В Москве рассматривают эти действия как недружественный шаг, подрывающий доверие к молдавской дипломатии.