Отец исполнительницы песни "Сигма бой" ответил на критику активистов

Отец одной из исполнительниц песни "Сигма бой" под псевдонимом Betsy (настоящее имя - Светлана Чертищева) Михаил Чертищев в беседе с "ТВ Центром" прокомментировал решение организации "Сорок сороков" обратиться в Генпрокуратуру России.

По его словам, для современных платформ типа "Тик-Тока" девочки исполняют обычные движения, в них нет ничего провокационного.

"Ни мини-юбок, ни голых торсов — нет, так как в социальной сети это всё автоматически блокируется, да и родители не стали так одевать девочек", - говорится в Телеграм-канале ТВЦ.

Ранее православное общественное движение "Сорок Сороков" обратилось в Генпрокуратуру с просьбой проверить песню "Сигма бой". Общественники сочли танцы школьниц чересчур откровенными.