В день 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда президент России Владимир Путин вручил ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Церемония прошла во время концерта "Ленинградская Победа" в большом концертном зале "Октябрьский".

Перед церемонией Путин заявил: Россия всегда будет помнить, что жизнь, мир и свободу от нацизма человечеству принес именно советский народ. Российский лидер подчеркнул, что он сделал это благодаря своему героизму, ценой огромных жертв и невосполнимой утраты.

Награды из рук президента России получили 102-летние Аркадий Забежинский и Екатерина Тутурова. Также награждены 90-летняя блокадница Елена Тихомирова, 100-летние Владимир Берчиков и Зиновий Меркин, 98-летняя Александра Лещук и 97-летний Михаил Мороз.