Кишинев решил дать в долг Приднестровью 3 миллиона кубов газа

Молдавское правительство решило выделить Приднестровью 3 миллиона кубометров газа в долг. Как заявил премьер Молдавии Дорин Речан, это должно поддержать давление в газотранспортной системе и продержаться до 31 января.

По словам Речана, Брюссель предложил Молдавии грант в размере 30 миллионов евро. Деньги будут направлены на закупку газа и производство электроэнергии для Молдавии по антикризисной цене. Также из этой суммы будет оплачено обеспечение потребления в Приднестровье, передает ТАСС.

В Тирасполе ранее сообщали, что рассчитывает на положительное решение молдавской комиссии, рассматривающей вопрос о выделении газа в долг. "Тираспольтрансгаз" обязуется оплатить либо вернуть этот объем. При этом в Приднестровье отметили, что Кишинев мог принять это решение еще неделю назад.