Приглашение Владимира Зеленского на мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения нацистского лагеря Освенцим – абсурдно. С таким заявлением выступил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

Французский депутат напомнил на своей странице в соцсети X, что на Украине прославляют националиста Степана Бандеру. Он официально признан героем Украины, несмотря на то, что активно помогал Третьему Рейху в "окончательном решении еврейского вопроса" и участвовал в Волынской резне. При этом участие представителей России в мемориальных мероприятиях "тщательно запрещено". "Без комментариев", - завершил Мариани свой пост.

27 января отмечается Международный День памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Освенцим. Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, здесь погибли около 1,4 миллиона человек.