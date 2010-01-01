Брэд Питт появился с седой бородой через месяц после развода с Джоли

Брэд Питт сменил имидж. В прошлом месяце 61-летний обладатель премии "Оскар" был сфотографирован на съемочной площадке своего нового фильма в стиле Формулы-1 в Абу-Даби с гладко выбритой челюстью. Теперь же его заметили с седой бородой, которая сделала его почти неузнаваемым, пишет People.

На эксклюзивных фотографиях актер демонстрирует пепельно-русые усы, седую бороду и отросшие бакенбарды. Это сильно отличается от его обычного стиля. Артист надел белую панаму и свободный костюм, состоящий из белой рубашки на пуговицах цвета шамбре, темно-синего пиджака и брюк.

Издание отмечает, что Питт на протяжении многих лет экспериментировал с растительностью на лице и время от времени растрепывал волосы. Его нынешний образ напоминает "длинную козлиную бородку с проседью", которая так нравилась поклонникам в 2010 году.

Новые фотографии появились через месяц после официального оформления развода актера с Анджелиной Джоли. В декабре 2024 года бывшая пара достигла соглашения о разводе - спустя восемь лет после того, как актриса подала заявление о расторжении брака, сославшись на непримиримые разногласия.