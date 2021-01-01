Трамп подпишет запрещающие службу в армии трансгендерам указы

Два указа, запрещающие службу в армии трансгендерам и отменяющие программы многообразия, равноправия и инклюзивности в вооруженных силах, направлены на подпись президенту США Дональду Трампу. Ранее американский лидер подписал указ о признании в Штатах двух неизменных полов - мужского и женского - и отказе от так называемой гендерной идеологии.

По данным газеты The New York Post, которое ссылается на документ Белого дома, новые указы Трампа пойдут еще дальше. Они устанавливают военные стандарты в отношении местоимений и гендерной идентичности, напрямую запрещают служить в армии тысячам трансгендеров. Запрет объясняется проблемами с психологической и физической подготовкой.

Трамп в свой первый день на посту президента подписал указ, отменяющий решение администрации бывшего президента США от 2021 года. Документ за подписью Джо Байдена позволял трансгендерам открыто служить в армии.