Путин сравнил блокаду Ленинграда с Холокостом

Знаменательная дата в истории нашей страны - в этот день 81 год назад Ленинград был полностью освобожден Красной армией от немецко-фашистской блокады. По традиции в памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге принял участие Владимир Путин.

Екатерина Ивановна Тутурова показывает на карте, как постепенно размыкалось кольцо вокруг Ленинграда, и как с боем прорывались друг к другу советские дивизии. В том числе и 4-я добровольческая, в которую она, 18-летняя первокурсница юридического факультета, записалась без промедления.

"Когда объявили о создании добровольческих армий, народного ополчения, то десять дивизий создали, это по десять тысяч человек", - говорит Екатерина Тутурова.

Сейчас Екатерине Ивановне уже 102 года, но события тех страшных лет она помнит в деталях. Как чуть не оглохла от авиабомбардировок в первый же фронтовой день. Как принимала присягу прямо в лесу, и ту землянку на берегу Невы, в которой ютились с однополчанами.

К тому моменту Ленинград уже вторую зиму был отрезан от большой земли. Продовольствие в город доставляли по льду Ладожского озера. Так называемой "Дороге жизни". Объемы, впрочем, были минимальными. В самые страшные дни на человека выходило 125 граммов хлеба в сутки. Что никак не спасало людей от голода, который за 872 дня блокады убил больше миллиона человек.

Ежегодно 27 января сюда приходят петербуржцы и гости северной столицы. В день прорыва блокады Ленинграда сюда приезжает и президент, чей брат Виктор в 42-м году тоже погиб в осажденном городе.

Ещё одно место, которое в этот день значится в обязательной программе Владимира Путина, это "Невский пятачок", где сражался и был ранен отец президента. Небольшой плацдарм на восточном берегу Невы, используя который советские войска несколько раз пытались прорвать блокаду Ленинграда. Однако сделать это удалось лишь в январе 43-го, окончательно поставив крест на плане Гитлера сравнять этот город с землей.

"Это были осознанные, зафиксированные в документах намерения нацистов, планы по системному уничтожению, истреблению тысяч и тысяч беззащитных людей. И абсолютно ясно, что блокада Ленинграда – в ряду таких чудовищных преступлений против человечности, как Холокост, лагеря смерти, карательные акции пособников националистов против мирных жителей. Блокада унесла свыше одного миллиона жизней. Эта трагедия длилась почти два с половиной года. Но, несмотря на потери, лишения наш город продолжал жить. В адских условиях голода и холода, под бомбами и обстрелами люди трудились на заводах и в госпиталях, шили одежду для солдат, боролись с "зажигалками", ухаживали за ранеными, кровь сдавали для фронта. Просто удивительно! Их было не сломить. Настоящими помощниками, соратниками взрослых были дети и подростки. Сегодня здесь присутствуют ленинградцы, на чью детскую долю выпали эти тяжелейшие испытания", - отметил Путин.

Среди них и Екатерина Тутурова, о которой мы рассказывали ранее. Она вместе с другими ветеранами, которых приветствует президент. По его словам, для всей страны Ленинградская победа навсегда останется торжеством жизни, мужества и духовной мощи нашего народа. Владимир Путин особо подчеркнул - именно советский народ принёс человечеству жизнь, мир и свободу, заплатив за это огромную цену.

"В этом году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. Он объявлен в России Годом защитника Отечества – как знак нашей неугасаемой памяти о событиях Великой Отечественной войны, во славу грандиозного подвига поколения победителей и в честь наших сегодняшних героев – участников специальной военной операции. Они защищают родную землю, отстаивают наши интересы, безопасность России. Они здесь, в зале. Давайте их поприветствуем", - сказал Путин.

Участников специальной военной операции зал приветствует стоя. Сегодня они отстаивают независимость страны. И воюют за будущее России, не уступая в доблести и отваге советским воинам, победившим фашизм. И спасшим Ленинград от неминуемой гибели. Совсем скоро на Пулковских высотах появится новый мемориальный комплекс, посвященный битве за город. Проект Путину сегодня представил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В честь 81-й годовщины прорыва блокады на Ростральных колоннах зажгли огни, что делается только по особым праздникам. А небо над городом озарилось салютом.