Маткапитал на первого ребенка вырастет до 690 тысяч рублей

Свыше 40 социальных выплат и пособий проиндексируют на 9 с половиной процентов с первого февраля. О соответствующем постановлении правительства на оперативном совещании с вице-премьерами рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Важно, чтобы люди в каждом регионе получали положенные им средства своевременно и в полном объёме. Все необходимые ресурсы для выполнения обязательств есть, подчеркнул премьер министр. Уже со следующего месяца увеличатся пособия людям с инвалидностью всех трёх групп, ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий.

По поручению главы государства ежегодно будут индексировать и ежемесячную выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. Раньше эти суммы были фиксированными. Вырастет и материнский капитал. На первого ребёнка он составит более 690 тысяч, на второго и последующих - 912 тысяч рублей.