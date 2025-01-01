Путин и да Силва обсудили ситуацию в мире

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с бразильским коллегой Луисом Инасио Лулой да Силвой. Разговор состоялся по инициативе бразильской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что лидеры обменялись мнениями о нынешней ситуации в мире, в том числе с учетом прихода к власти новой американской администрации. Затронуты также вопросы урегулирования украинского конфликта.

Председательство в БРИКС в 2025 году переходит от России к Бразилии. В связи с этим президенты подтвердили готовность тесно координировать позиции по всей обширной повестке деятельности объединения. Путин и да Силва также обсудили развитие российско-бразильского стратегического партнерства в политической и торгово-экономической областях.