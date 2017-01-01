Владимир Зеленский согласился на эксгумацию жертв Волынской резни. Об итогах своей встречи с главой киевского режима сообщил спикер сейма Польши Шимон Холовня.

По словам польского политика, Зеленский дал "сильный зеленый свет" проведению эксгумаций жертв Волынской резни. Украинский лидер заверил, что министерские комиссии, встреча которых также состоялась накануне, работают над тем, чтобы ускорить этот процесс, все пройдет быстро.

Украина ввела мораторий на поисково-эксгумационные работы на местах событий Волынской резни в 2017 году. Это произошло в ответ на снос памятника украинским националистам в польском городке Грушовичи. Теперь Холовня заявил, что вопрос для Варшавы принципиальный: поляки хотят знать, где похоронены их близкие, и иметь возможность зажечь свечи на могилах, передает РИА Новости.