Венгрия пригрозила наказать Украину за задержку транзита газа

Венгрия имеет возможности надавить на Украину, если Киев будет тормозить с перезапуском транзита газа из России. По словам министра иностранных дел Петера Сийярто, венгры – не идиоты. Если они увидят, что украинцы тянут время, то Будапешт все эти возможности использует.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на прошлой неделе заявил, что "нажал ручной тормоз" в вопросе о продлении санкций ЕС против России. Он попросил коллег по ЕC обдумать целесообразность дальнейшего продления этих ограничений. По его словам, общий ущерб Венгрии из-за санкционной политики составил более 18 миллиардов евро.

Сийярто пояснил, что инструменты давления проявятся во время последующих голосований. Венгерские представители выскажут свое мнение и по вопросу евроинтеграции Украины, и по санкциям против физических лиц, и по финансовой поддержке Киева. Министр добавил, что Еврокомиссия ведет переговоры с Украиной о возобновлении транзита российского газа в Европу, передает РИА Новости.