Москва остается открытой для контактов с Вашингтоном. Об этом заявил журналистам заместитель главы МИД Сергей Рябков. При этом он отметил, что пока договоренности о проведении телефонного разговора между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом нет. Между тем противники нынешнего хозяина Белого дома готовят ему проблемы внутри страны. Так, о сепаратизме вновь заговорили в Калифорнии.

Калифорния - это страна, а не штат, и она будет свободной! С этими лозунгами инициаторы очередного бунта на корабле, дрейфующем под звездно-полосатым флагом, создали петицию за отделение от США. Разрешение на сбор подписей было выдано местными властями.

Один из организаторов сбора подписей за "Калекзит" - по аналогии с выходом Британии из Евросоюза - сотрудник департамента транспорта штата Маркус Эванс. Этот политический активист безуспешно пытался протолкнуть идею об отделении во время первого срока президентства Трампа. Теперь почему-то уверен, что шансов больше. Именно приход к власти республиканца с его радикально-консервативными взглядами - основная причина сепаратистских настроений в демократической Калифорнии.

"Даже те люди Калифорнии, которые на последних президентских выборах проголосовали за кандидата от республиканцев, не говорили, что они голосовали за Трампа, за его идеологию, за его видение Америки. Они говорили, что демократы на годы затормозили экономическое развитие. Многие голосовали за экономику, а не за Трампа", - заявил Маркус Эванс, организатор Calexit.

Процесс отделения штата - длительный, дорогостоящий и практически бесперспективный. Петиция "за" должна набрать не менее полумиллиона подписей до 22 июля. Затем специальная комиссия анализирует последствия такого решения и публикует отчет. Ее работа обойдется в 10 миллионов долларов. После этого в 2028 году теоретически вопрос может быть вынесен на референдум. Но даже если более 55% зарегистрированных избирателей поддержат вотум недоверия США и отделение, то непонятно, что с этим делать дальше на практике. В американской конституции процедуры выхода из состава штатов нет. Поэтому вся эта затея - просто попытка выразить недовольство политикой Трампа. И свидетельство глубочайшего раскола в американском обществе.

"Если Калифорния хочет уйти, то Калифорния, давай, до свидания! Они делают странные операции по смене пола детям, они позволяют биологическим мужчинам соревноваться с биологическими женщинами только потому, что те несколько раз надели платья. Калифорния сошла с ума. Они такие продвинутые, что в итоге сами разрушат себя изнутри. Так что пусть пребывают в своей эйфории, пока у них ничего не работает, все сгорает, а они даже не в состоянии пополнить запасы воды, чтобы потушить пожары", - отметил Алекс Стейн, консервативный блогер.

Главный камень преткновения между властями Калифорнии и новым хозяином Белого дома - решение Трампа о массовой депортации мигрантов. В солнечном штате саботируют этот указ. Ведь нарушители границы охотно голосуют за демократов. 47-й президент США велел иммиграционной и таможенной полиции увеличить количество арестованных нелегалов до полутора тысяч в день и пригрозил силовикам привлечением к ответственности за невыполнение плана.

Шантажом и угрозами санкций Трамп выкрутил руки Колумбии. Латиноамериканская страна посопротивлялась, но в итоге согласилась принимать военные самолеты из США с депортированными мигрантами. Мексику с 1 февраля по тем же причинам ждут дополнительные 25-процентные дополнительные пошлины на ввозимые в Штаты товары. А вот Канада может избежать повышенных таможенных тарифов. Если согласится стать 51-м штатом. Европарламент на словах рвется помешать Трампу сделать Гренландию снова великой.

Французы, кажется, уже сами не знают, где бы побряцать оружием. То на украинский фронт порываются отправить своих вояк под видом миротворцев, теперь порываются защитить датский остров. Издание El Pais пишет: в Европе опасаются, что на Брюссель США повесят только финансирование восстановления Украины. А от переговоров по урегулированию конфликта Старый Свет и Киев отстранят. На западе с тревогой ждут разговора Трампа с Владимиром Путиным. Однако в Кремле заявили: Россия пока не получала сигналов от США по контактам лидеров, но готовность к диалогу сохраняется. Обоюдная.