Власти Канады расширили санкции против Белоруссии

Канада вводит новые санкции против Белоруссии. Об этом сказано в заявлении канадского правительства со ссылкой на министра иностранных дел Мелани Жоли.

Уточняется, что в список внесено 12 предприятий и 10 физических лиц. Шаги предприняты в соответствии с Положением о специальных экономических мерах, - сказано в документе. Повод для санкций, с точки зрения Оттавы - грубые и систематические нарушения прав человека, а также поддержка Минском Москвы.

В черном списке, в частности, КГБ Белоруссии, минский ОМОН, Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД республики, а также несколько предприятий ВПК. В числе указанных в перечне физических лиц - жена президента Белоруссии Александра Лукашенко, Галина Лукашенко, а также председатель Центризбиркома страны Игорь Карпенко, передает ТАСС.