В ночь на 28 января дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских дронов: по два беспилотника над Белгородской и Брянской областями и один – над Республикой Крым, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Ранее ВС России освободили Зеленое в ДНР. В ходе штурма уничтожены огневые точки, наблюдательные и командные пункты врага. Националистам предлагали сдаться. Тех, кто отказался, ликвидировали в стрелковом бою.

На южнодонецком направлении наши морские пехотинцы сорвали ротацию боевиков. Перемещение колонн заметили разведчики и навели на цели реактивные установки.

В курском приграничье российские подразделения при поддержке авиации и минометных расчетов сорвали попытки ВСУ прорваться к поселкам Теткино и Николаево-Дарьино. Уничтожены как минимум три группы боевиков и поддерживающая их бронетехника.