Бойцы спецназа группировки "Центр" рассказали подробности освобождения села Тимофеевка на Красноармейском направлении.

Пока одна штурмовая группа отвлекала противника, другие зашли с флангов. Застигнутый врасплох враг безуспешно пытался организовать оборону. После уничтожения основных сил неонацистов остатки гарнизона сдались в плен. Зачистка этого населённого пункта ДНР от боевиков была проведена практически молниеносно.

Поддерживая наше наступление на этом же участке фронта, расчёт тяжёлой огнемётной системы "Тосочка" уничтожил опорник ВСУ. После получения координат, экипаж выдвинулся на позицию и нанёс сокрушительный удар термобарическими снарядами по укрепрайону. Корректировка велась с помощью беспилотников. Все цели на расстоянии около 6 километров ликвидированы. Шансы на выживание после атаки ТОС-2 у врага равны нулю.