Каллас заметила движение фронта на Украине в неверном направлении

Фронт на Украине движется на запад. А должен двигаться на восток, заметила верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас.

Глава евродипломатии сделала вывод, что надо больше поддерживать Украину. Каллас напомнила, что Киев уже получил от Евросоюза более 100 миллиардов евро помощи, передает ТАСС.

Ранее Каллас отметилась скандальным заявлением. Она высказалась за поражение Москвы и за разделение России. По ее мнению, если будет больше маленьких государств, а большая держава станет меньше - это "не так уж плохо".