Политолог Ищенко: "Среднему американцу наплевать, кто управляет Беларусью"

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси. Глава российского государства пожелал коллеге успехов в его деятельности и напомнил, что ждёт его в скором времени в Москве. В выборах президента Беларуси участвовали пять кандидатов. Александр Лукашенко одержал убедительную победу, получив почти 87 процентов голосов. Как и ожидалось, на Западе выборы не признали. Об этом говорится в совместном заявлении стран Евросоюза, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Но, что неожиданно, никакого осуждения не высказали Соединённые Штаты.

О реакции Вашингтона с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Ростислав Ищенко, обозреватель международной медиа-группы "Россия сегодня".

— Буквально за пару дней до выборов Государственный департамент США удалил со своего официального сайта заявление уже бывшего госсекретаря Энтони Блинкена о непризнании президентских выборов в Беларуси. Кризис демократических ценностей, свобода, демократия, суверенитет — это же священные коровы западного мира. И тут новая администрация занимается попранием этих ценностей. Их больше не существует?

— Новая администрация просто развязывает себе руки. Может признать выборы в Беларуси, может не признать выборы в Беларуси. Новой администрации сейчас вообще не до Беларуси. Трамп начал борьбу с мигрантами активно. У него тут же возникли проблемы с Мексикой, которая отказалась принимать американские борта с нелегальными мигрантами, высылаемыми из США. С Колумбией. И накроются [отношения] с другими американскими союзниками. Вплоть до того, что они уже начали вести переговоры с Сальвадором по принципу "мы всех будем отправлять к вам, а вы будете всех принимать, а мы за это пару бонусов вам". Среднему американцу абсолютно наплевать, кто там управляет Беларусью, есть ли это Беларусь вообще, в принципе, они ее существовании даже не знают. Там, кстати, не все еще знают о существовании России, хотя это для них значительно важнее. Поэтому, по сравнению с проблемой миграции в Соединенных Штатах, для них проблема "выбрали Лукашенко, не выбрали Лукашенко, как Лукашенко выбрали, и сколько раз его выбрали" вообще не существует. Поэтому новая администрация просто развязывает руки, не загоняет себя в клинч. У администрации Байдена была отработанная политическая система, в которой они давили Россию и ее союзников. У Трампа непонятно, что у него будет в Европе.

— Это очень интересно. И не только в Европе. Какие параметры переговоров по Украине нам предложат? Потому что ведь украинский суверенитет был священной коровой для предыдущей администрации. Вот за что они были готовы бороться, входить в клинч с Россией, душить нас санкциями. Получается, что весь этот пресловутый суверенитет Украины для Трампа — это пустой звук?

— Ну, в принципе, для всех пустой звук. Потому что даже администрация Байдена призналась, что они прекрасно понимали, что Украина будет разгромлена, причем предполагали, что даже значительно быстрее, чем на самом деле осуществилось. И это их абсолютно не беспокоило, потому что сам украинский кризис, военный кризис, был нужен для введения против России санкций, так как они предполагали уничтожить Россию при помощи санкций, а не при помощи украинской армии. С Трампом интереснее другое. Трамп изначально, когда он еще только начинал баллотироваться, утверждал, что вот он вообще покончит с Ираном, просто сотрет его с лица земли, поставит на место Китай, ну и подумает, как договориться с Россией. Сейчас он думает, как договориться с Россией, как договориться с Китаем, как договориться с Ираном. И никого не собирается пока ставить на место. Правда, ни с кем он не собирается особенно и договариваться, судя по тому, какие там предложения исходят. Он делает вид, или даже не делает вид, а для него эти проблемы сейчас не существуют. Они где-то там, на заднем плане. У него существуют проблемы укрепления своей власти, зачистки бюрократии, набитые агентами Демократической партии, проведение на их место республиканцев-трампистов. И проблема борьбы с мигрантами, потому что это то, что непосредственно отражается на восприятии американцами его правления. Это то, на чем можно сорвать очки, бонусы, где можно получить нарастающую поддержку не только своего электората, но еще и не своего тоже. Поэтому ему это надо. Ему надо выигрывать промежуточные выборы в Конгресс через два года. Ему надо приводить к власти после себя или Вэнса, или какого-то другого трамписта, для того, чтобы он продолжал его политику. А пока что, на данном этапе, его абсолютно не беспокоит ситуация… Ну, с Тайванем точно не беспокоит, но даже с Украиной не очень беспокоит, потому что там по их расчетам, которые они озвучивают, Украина должна продержаться где-то до конца весны, начала лета. Это прекрасно понимают в Европе, в Соединенных Штатах, но они, поскольку они все "прозакладывались" в украинский суверенитет, просто пожать плечами они не могут. Трамп может сказать: "Это европейская проблема, пусть европейцы платят за Украину". Но европейцы не могут сказать: "Нет, это не наша проблема, мы платить за Украину не будем". Там есть люди, которые хотят так сказать, но большая часть европейских правящих элит "прозакладывала" свое политическое будущее в эту самую украинскую тему, и поэтому они будут продолжать каким-то образом втягивать Соединенные Штаты в этот кризис, потому что сами они его не вытаскивают. Ни финансово, ни экономически, ни тем более в военном плане. Ну и сейчас на Западе идёт борьба вот этих позиций. И каждый пытается свои тактические позиции улучшить. Сейчас у них, кстати, происходит, так сказать, наращивание их внутриполитических группировок, или даже не внутриполитических, а внутризападных группировок. Кто за войну, кто за мир. Но никто не знает за какой мир. Поэтому в данном плане Трампу совсем не надо создавать себе очередную проблему. "Я не признаю выборы Лукашенко". Ну не признаешь, ну и что? Ты можешь Лукашенко убрать? Нет, ты не можешь Лукашенко убрать. Нравится он тебе, не нравится он тебе? Он будет президентом Беларуси. Значит, соответственно, если ты будешь педалировать эту тематику, к тебе придут и спросят: "Ну хорошо, ты не признал выборы Лукашенко. Вот Лукашенко продолжает управлять Беларусью. И что, Соединенные Штаты не могут даже в какой-то Беларуси президента поменять? Так зачем ты тогда об этом говорил?" Ему будет неудобно, поэтому ему лучше эту тему просто обойти.