Команда — газы! Коварство русских известно всему западному миру. Казак с шашкой, бородатый мужик с пушкой — это всё дела минувших дней. Русские бойко осваивают технологии, чтобы нести угрозу просвещенной Европе.

Британские подводники услышали странные сигналы под водой у побережья Шотландии, где Британия проводит испытания оружия и сенсоров. Источник звука перемещался, совершал подозрительные манёвры и потом исчез. Стало понятно, что это русские подводные дроны записывали секретные сигналы британских субмарин. Первоначально в ВМС полагали, что Россия могла сбросить подслушивающее устройство на морском дне в районе полигона, чтобы записать сигналы британских подводных лодок.

Вспомним кита Хвалдимира, которого Россия специально направила к берегам Норвегии с разведывательными целями. Тоже русский! Шпион. Шведские подводные лодки ещё в прошлом веке 15 лет пытались найти источник таинственных сигналов в своих прибрежных водах. Версия о происках советской разведки в территориальных водах Швеции обернулась анекдотом. Загадочные сигналы издавали косяки сельди, испускавшей газы.

Военно-морские силы Британии, подняв тревогу, вскоре поняли: то, что они принимали за сигналы русских подводных дронов, было… Да просто кит выпускал газы под водой. А сколько страху можно нагнать на себя, демонизируя этих русских.

В действительности всё не так как на самом деле.