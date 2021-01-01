Решение о передаче ядерного оружия России в 1994 году было тупым. С таким обвинением в адрес прежнего руководства Украины выступил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Оружие было передано России в рамках Будапештского меморандума. Зеленский заявил в интервью итальянскому изданию Il Foglio, что этого не нужно было делать. Решение украинский лидер назвал нелогичным: по его словам, так нельзя было поступать "ни с Украиной, ни с Европой".

Еще одной целью для критики Зеленский избрал бывшего президента США Джо Байдена. Украинский лидер считает ошибкой встречу Байдена с президентом России Владимиром Путиным в Швейцарии летом 2021 года.