Появились кадры сильного пожара в гостинице в Анталье

Кадры из турецкой Антальи - там уже несколько часов тушат мощный пожар в многоэтажном здании гостиницы, где вели реконструкцию. Из 12-этажной высотки валят клубы дыма.

В огненной ловушке сразу на нескольких этажах оказались четверо рабочих. Многие едва могли дышать. Как сообщают местные СМИ, всех удалось спасти с помощью подъемного крана.

По предварительным данным, больше в здании никого нет. В нынешнем году это уже второе серьезное ЧП в Турции. 21 января 79 человек погибли во время пожара в отеле на горнолыжном курорте.