Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена пыталась убить Путина

Администрация Байдена пыталась убить Путина. Об этом во вторник, 28 января, заявил Такер Карлсон в беседе с политологом Мэттом Тайбби.

Каких-либо доказательств американский журналист не предоставил. Также он не уточнил, как и где планировалось предполагаемое покушение.

"Тони Блинкен так сильно хотел войну, что пытался убить Путина. Администрация Байдена пыталась убить Путина", — заявил Такер Карлсон.

Помимо этого, по словам Карлсона, Энтони Блинкен последние два месяца делал всё возможное, чтобы приблизить войну между США и Россией.