Правительство Сербии ждут чистки из-за трагедии в Нови-Саде

В Сербии продолжается 24-часовая акция студентов. Началась она с минуты молчания в память о погибших в ноябре прошлого года при обрушении козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад.

Этой ночью протестующие перекрыли одну из автомобильных развязок Белграда. К ним присоединились фермеры. Колонны студентов сопровождает полиция. Основное требование манифестантов - привлечь к ответственности виновных в трагедии.

Президент Александр Вучич на фоне массовых протестов заявил о замене более половины министров правительства и призвал к диалогу в обществе.

"В эти сложные политические времена стало ясно, кто готов бороться, кто нет, кто готов работать, кто нет, кто прячется в мышиную нору, кто нет. И, соответственно, я ожидаю, что более 50% от нынешнего состава министров будут заменены в ходе очень срочной реконструкции. Страна должна функционировать, и нет более важной задачи для правительства, чем организация жизни и повышение уровня жизни. И именно этим оно должно заниматься", - сказал Вучич.