Российские войска продолжают вытеснять украинских террористов из Курского приграничья. Новороссийские артиллеристы-десантники уничтожили в лесном массиве пункт управления беспилотниками ВСУ.

В деле себя показали расчёты гаубиц "Гиацинт-Б". Точными ударами они отработали по ранее разведанным позициям противника. "Гиацинты" вели стрельбу с расстояния более 20 километров.

В приграничных районах действуют инженерные подразделения. В течение короткого времени они развернули понтонный мост через реку для продвижения военной техники. Три звена такой переправы способны выдержать прохождение танка. Установка моста проходила в сложных условиях из-за возможных обстрелов противника. С воздуха наши войска надежно прикрывают экипажи вертолетов Ми-28МН. В этот раз "Ночной охотник" сорвал ротацию противника. Выпущенные ракеты точно поразили бронетехнику и личный состав ВСУ.