Администрация бывшего американского президента Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина, сообщил журналист Такер Карлсон в ходе беседы со своим коллегой Мэттом Таибби.

"Это просто безумие", - констатировал Карлсон, правда, не уточнив никаких деталей и не приведя доказательств своего утверждения.

Тем не менее журналист сообщил, что якобы Энтони Блинкен, занимавший при Джо Байдене должность госсекретаря, в последние два месяца пребывания на своем посту "делал все возможное, чтобы ускорить войну между США и Россией", передает ТАСС.

"Не знаю, как это сошло ему с рук", - заключил журналист.

Ранее Такер Карлсон взял интервью у главы МИД России Сергея Лаврова. В ходе разговора дипломат подчеркнул, что предоставление Киеву Западом дальнобойного тактического ракетного оружия, разрешение на его использование для ударов по территории России грозит масштабной эскалацией гибридного конфликта. Сам Запад при этом не понимает всех рисков, его цель - захват контроля над ресурсами и территорией Украины.