США накроют "Железным куполом": Трамп подписал указ

В США разработают систему ПРО "Железный купол". Соответствующий указ подписал Дональд Трамп, сообщили в американском Белом доме.

На подготовку проекта системы президент дал 2 месяца.

В указе Трампа перечислены основные требования к "Железному куполу". Проект должен включать планы по обороне против баллистических, гиперзвуковых, передовых крылатых ракет, развертыванию космических датчиков, способных отследить и перехватить ракету на этапе разгона.

О намерении создать систему "Железный купол" Дональд Трамп заявил в день инаугурации 20 января.