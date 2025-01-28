Россиянам разрешили забрать все пенсионные накопления

Депутат Госдумы, представитель партии КПРФ Сергей Гаврилов сообщил, что в этом году россияне могут разово забрать всю сумму пенсионных накоплений, если она составляет менее 412 тысяч рублей. Для этого нужно подать соответствующее заявление через портал Госуслуги, в офисе Соцфонда или негосударственного пенсионного фонда, а также через МФЦ. Обычно срок рассмотрения заявления составляет до десяти рабочих дней, но может быть увеличен до трех месяцев, если потребуется предоставление дополнительных документов.

Но если сумма больше 412 тысяч рублей, то назначаются ежемесячные выплаты. Причем размер таких выплат рассчитывается индивидуально, исходя из суммы накоплений и установленного периода выплат, сообщает РИА Новости.

К слову, в России с 1 февраля, как ранее поручал Владимир Путин, увеличат социальные выплаты. Размер индексации составит 9,5%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Всего будут проиндексированы свыше 40 различных социальных выплат и пособий, в том числе пенсии и материнский капитал.